2026年6月9日と10日、小嶋陽菜さんがプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」の有楽町マルイ店で、フィッティングキャンペーンが実施されます。事前予約でスムーズ＆確実にサイズ・付け方に悩んでいる人や、半年以上同じブラを着用している人、妊娠や出産を経てサイズが変化した人に向けた、2日間限定のフィッティングデー。1対1のカウンセリングから始まり、採寸やフィッティングまで、ライフスタイルや体