【TVドラマ「35歳、今さら恋とかありえない」】 7月6日放送開始 【拡大画像へ】 モバイルメディアリサーチは6月8日、TLレーベル「ラブきゅんcomic」にて配信中の「35歳、今さら恋とかありえない」のTVドラマ化を決定した。 7月6日深夜25時05分よりTOKYO MXで放送、DMM TVにて独占配信をスタートする。ドラマ公開に合わせて、コミックスの重版も決定している。 【あら