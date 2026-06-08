ステーキレストラン「ステーキのどん」では、2026年6月8日から「ちょい飲みホタテクーポン」が登場しています。にんにく風味の醤油ソースをかけて楽しめる期間中、クーポンを利用すると、「生ビール（小）」（528円）の値段そのままで「ホタテグリル3粒」が付いてきます。グリルしたホタテにバターをのせ、アツアツの鉄板で提供されます。テーブルに備えられている、にんにくの風味がきいた「醤油ソース」をかければ、ビールとの相