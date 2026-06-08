山で暮らす俳優・東出昌大が有名人を招いて1泊2日の野営を体験させる『東出昌大の野営デトックス』（ABCテレビで放送、ABEMAにて配信）。ABEMAオリジナルエピソードとなる#5では、編集者・箕輪厚介と戦場カメラマン・渡部陽一がゲストとして迎えられた。 （関連：【画像あり】渡部陽一が語ったイラク戦争での壮絶体験に言葉を飲む東出昌大） ■“1年の半分は紛争地”の渡部陽一＆“15分に1回エゴサ”の箕輪厚介が山へ