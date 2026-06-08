今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６０円台前半を中心とする一進一退が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円７０～１６０円７０銭。 米５月雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想を上回った。また、イスラエルとイランの攻撃の応酬が伝わり、原油価格は強含む状態が続いている。ただ、ドル買い・円売り姿勢は強いものの、１６０円台後半に向けては政府・日銀による為替介入も警戒されている