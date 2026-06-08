■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月０８日１６０円２２～２３銭（△０．２８） ０６月０５日１５９円９４～９６銭（△０．０５） ０６月０４日１５９円８９～９１銭（△０．１９） ０６月０３日１５９円７０～７１銭（△０．０２） ０６月０２日１５９円６８&#