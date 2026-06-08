日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円２２～２３銭と前日に比べ２８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円５２～５６銭と同１円５３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５１６～１７ドルと同０．０１１６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS