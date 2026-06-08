神はサイコロを振らないが、3rdフルアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』より新曲「ちょっとだけかゆい」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】神はサイコロを振らない、3rdフルアルバム収録「ちょっとだけかゆい」ジャルジャルが登場するMV） 同MVには、柳田周作（Vo）が大ファンを公言しているお笑い芸人 ジャルジャルが出演。楽曲の独特な世界観と、ジャルジャルの強烈な没入感のあるコントが交わるMVとなっている。