（台北中央社）台湾全土は8日、前線の接近や南西の風の強まり、午後の対流雲の発達により、広い範囲で雨に見舞われた。中央気象署（気象庁）は午後3時現在、北部から南部までの16県市に豪雨・大雨特報を出し、警戒を呼びかけている。各地に発表されている特報は次の通り。豪雨（24時間雨量が200ミリ以上または3時間雨量が100ミリ以上）＝北部・基隆市、台北市、新北市▽大雨（24時間雨量が80ミリ以上または1時間雨量が40ミリ以上）