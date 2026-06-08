（台中中央社）中部・台中市政府は7日、経済発展局の張峯源局長らが、3〜5日に千葉県の幕張メッセで行われたドローンの展示会「ジャパンドローン2026」を訪問したと知らせた。地方自治体やドローン関連団体のブースを訪れ、行政機関がドローン産業で果たしている役割について理解を深めたとした。報道資料によると、福島県や同県内にある開発拠点「福島ロボットテストフィールド」などによる共同出展、大分県ドローン協議会のブー