北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表のメンバーがニューヨークのタイムズスクエアに集結した。現地６月３日にロッテルダムでアルジェリアと国際親善試合を戦った後にアメリカ入りしたオランダ代表。到着後はニューヨークで事前キャンプを行なっている。そんななか、MFフレンキー・デ・ヨングが自身のインスタグラムを更新。私服姿でタイムズスクエアを観光するオランダの選手たちの