【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LUNA SEAとGLAYが約25年ぶりに開催した東京ドーム対バンライヴ『The Millennium Eve 2025』のBlu-ray＆DVD（5月27日発売）のティザー映像第3弾が公開された。 ■GLAY「pure soul」やLUNA SEA「IN SILENCE」の一部を収録 先日ホールツアーを終え、ヴェネツィアでのライブ、夏は幕張メッセでのワンマンライブ、秋からはアリーナツアーも控えるGLA