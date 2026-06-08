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6月第1週（6月1日～6月5日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇6月2日 ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２年サイクル（偶数年６月） 運用会社：大和アセットマネジメント 〇6月4日 インデックスファンドＳＴＯＸＸヨーロッパ６００（欧州株式） 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント 株探ニュース