日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の4万6171枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 46171( 42606) ソシエテジェネラル証券 36946( 35696) ABNクリアリン証券 35780( 34793)