日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3772枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 13772( 13452) ソシエテジェネラル証券 10765( 10565) バークレイズ証券4570(4570)