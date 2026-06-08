アニメ「夏目友人帳」に登場する人気キャラクター「ニャンコ先生」をモチーフにした、愛らしいドーム型のペットハウスが登場。化粧品やキャラクター雑貨等の企画・製造・販売を行う粧美堂株式会社は、公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」にて、「ペットハウス ニャンコ先生」の予約販売を6月8日より開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■かわいいだけじゃない機能性も充実本商品は、犬や猫が