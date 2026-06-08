2026年6月8日、韓国メディア・聯合ニュースTVは、日本政府が東京電力・福島第一原発事故後に韓国が実施している日本産水産物の輸入規制について、輸入再開に向けた実務協議の開始を韓国政府に打診したと報じた。記事によると、日本政府は日本産の水産物に対する輸入規制撤廃を実務レベルで協議する新たな定期協議体の設置を韓国政府に要請している。日本側は農林水産省、韓国側は食品医薬品安全処が担当窓口になる見通しだという。