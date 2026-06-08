中国Nubia傘下のスマートフォンメーカー「REDMAGIC（レッドマジック）」は、フラッグシップモデルという位置づけのゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11S Pro」を2026年6月16日正午に発売する。水冷と空冷を組み合わせた独自の冷却システム採用プロセッサーは、クアルコムでは現行最高峰チップの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン」を搭載。側面にショルダートリガー2基を装備し、ゲームパッドのような操作性を