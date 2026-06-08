サッカー日本代表の森保一監督は、現地時間7日、現地練習後の会見を行い、コンディション不良で別メニュー調整が続くキャプテンの遠藤航選手について言及しました。迫るFIFAワールドカップ2026。遠藤選手は、5月31日に行われたアイスランド戦後に左足の甲へ違和感を訴え、現在はチームとは別で調整を続けています。森保監督は現在の状態について、「ドクターに任せている」とした上で、「ドクターの見立てで開幕戦にプレーできると