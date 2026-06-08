NPB（日本野球機構）は9日の予告先発を発表。ソフトバンク戦に挑む阪神の先発は、才木浩人投手と発表されました。才木投手は当初、7日に行われる予定だった楽天戦の予告先発として発表。この試合が中止となり、8日に設定された振替試合にスライド登板する予定となっていました。しかし、この試合も雨天中止となり、再びのスライド登板となります。阪神は9日からソフトバンクとの3連戦がスタート。ソフトバンクの本拠地・みずほPayP