警察車両の赤色灯島根、広島、山口3県警の共同捜査班は8日、山口県宇部市にある住宅に侵入したとして、住居侵入の疑いで名古屋市、建設作業員住吉寛人容疑者（28）を逮捕した。島根や広島で発生した匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による窃盗事件にも関与しているとみて捜査している。山口県警によると、逮捕容疑は4月17日午前11時35分ごろ、何者かと共謀し宇部市の住宅のベランダに侵入した疑い。住人から110番があった。県