第14回河合隼雄物語賞・学芸賞（河合隼雄財団主催）の選考会が8日、京都市で開かれ、物語賞は戌井昭人さんの「おにたろかっぱ」（中央公論新社）に決まった。学芸賞は初めて該当がなかった。賞金は100万円。授賞式は7月10日、京都市中京区のホテルオークラ京都で。受賞作は、想像の世界で鬼やカッパと語り合える3歳の男の子タロと、ミュージシャンの父親らの日常や旅を通した触れ合いを描く。選考委員の作家小川洋子さんは「現