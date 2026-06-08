「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）初日は６Ｒの１回走りだった前原大道（２９）＝岡山・１２３期・Ａ１＝は枠なり２コースから４着。１周１Ｍは舟が浮いて失速気味、同２Ｍは行き場がなかった。「自分の技量不足でした」と振り返るが、足自体は着実に上向いている。「ペラを叩きました。手前は自分の好きな感じになっていて、足はいい感じですね」とレースを終えての雰囲気はいい。前原自身もリズムは上向いており