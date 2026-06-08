気象庁は８日、フィリピン付近で発生した巨大地震を受けて茨城県から沖縄県にかけての沿岸部に発表した津波注意報を、午後４時５０分に解除した。同庁は「津波に伴う海面変動が観測されており、今後１日程度は継続する可能性が高い」と指摘。「海に入る作業や釣りなどは十分な留意が必要」と呼びかけている。注意報は相模湾・三浦半島（神奈川県横須賀市の観音崎東端以南〜湯河原町）も対象で、津波の予想高さは１メートルだ