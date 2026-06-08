歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。会見場は都内の結婚式場で開催。メンバーはオレンジ色の衣装で登場すると会場に並んだ10台超のテレビカメラや報道陣の多さに「2018年にメンバーがやらかした、あの時以来のカメラの数だなって…」の自虐ネタで会場を笑いに包んだ。酒井一圭（50）は「そうならないようにウェディングの会場を選んだんだか