『スーパーマン』の系譜を継ぐ、新生DCユニバースの注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）のラージフォーマット上映が決定し、フォーマット別のポスターと新場面写真10点が公開となった。IMAX版Dolby Cinema版4DX版SCREENX版この度、IMAXをはじめ、Dolby Cinema、SCREENX、4DX、MX4Dというラージフォーマットでの上映が決定し、それらにあわせたポスタービジュアルが公開となった