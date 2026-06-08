2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数が10年連続で「過去最少」を更新したことについて、2026年6月7日放送の「上田晋也のサンデーQ」（TBS系）に出演したゲストも自身の環境に照らし合わせながらコメントを述べた。「共働きが多いし、時間の面とか収入の面で難しい」厚労省が6月3日に発表した25年の出生数は67万1236人で、前年と比べ1万4937人減り、少子化が止まらない。B&ZAIのメンバー本郄克樹さんは「僕ら世代が