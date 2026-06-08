デビュー40周年を迎えたロックバンドTUBEのギタリスト・春畑道哉さん。出演したラジオ番組にてボーカル前田亘輝さんとの出会いや結成秘話、そして現在も続くバンドの関係性について語りました。（左から）TUBE・春畑道哉さん、パーソナリティーの安本卓史☆☆☆☆春畑さんとボーカル・前田亘輝さんの出会いは高校生の頃。コンテストで別バンドとして出場していた前田さんの歌声に衝撃を受けたといいます。「めっちゃ声量とパワ