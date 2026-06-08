歌手の工藤静香(56）が6日、自身のインスタグラムを更新。NewアルバムのPV撮影でのオフショットを公開した。 【写真】腹筋ラインがくっきり！どや顔でピースサイン 「6/24にリリースされるNew アルバム『Dynamic』よりDynamicのPV撮影をしました。」と報告。「異次元異空間をリクエストしたら、、、、久しぶりに派手なPVになりそうで、出来上がりが楽しみ」とつづり、丈の短いトップスからクッキリと線が入っ