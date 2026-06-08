「セックス・アンド・ザ・シティ」の女優クリスティン・デイヴィスと、「ユアプレイス、マイプレイス」などで知られる女優ティグ・ノタロがエミリー・ヘンリー氏のベストセラー小説「Beach Read」の映画化作品にキャスト入りした。 【写真】「セックス・アンド・ザ・シティ」女優陣とんでもなくゴージャス 2人はすでに発表されている「ブリジャートン家」の女優フィービー・デ