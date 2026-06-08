日本の半導体産業復活のシナリオにおいて、最重要拠点の一角を占めるキオクシアホールディングス（旧東芝メモリ）が、資本市場で新たなフェーズを迎えている。【こちらも】キオクシアHD、累進配当と成長戦略を強化スーパーサイクル期待で投資妙味高まる同社は2024年12月18日、東京証券取引所プライム市場への新規株式公開（IPO）を果たした。米中貿易摩擦などを背景に上場を延期した2020年の初回承認時、同社の想定時価総