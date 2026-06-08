6月16日に放送される、Snow Manの宮舘涼太がMCを務める『黄金のワンスプーン！』（TBS系／）に、映画『黒牢城』で共演した本木雅弘と青木崇高が登場。宮館が映画にちなんだ“黒いお弁当”を差し入れる。さらに上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋をスタジオゲストに迎え、旬を迎えた新たまねぎを舘様流にアレンジした料理を披露する。【写真】中身が気になる舘様が差し入れした特製弁当「黒牢重」舘様がお世話になった人へ手