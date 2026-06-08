長野市では、小さな消防士たちが消火活動に挑戦しました。「敬礼！そうそうそう」おそろいの防火服に身を包んだ、小さな消防士たち。実はこの防火服、火災現場で実際に使用されるものと同じ素材の特注品です。この日は、この子ども用の防火服とヘルメット11セットが、かつて長野市消防局長を務めた安川哲生さんから長野市消防局に贈呈されました。式には、長野市の下氷鉋保育園の年長園児21人も参加。園児「訓練、始めます」消防士