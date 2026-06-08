中東情勢の緊迫化で、印刷用インクの調達が不安定であることから、パッケージの色を白と黒の2色に変更した商品が、静岡県内のスーパーにも並び始めました。実際に商品を手にした店や消費者の反応は？さらに、印刷インクへの影響は県内の企業にも出始めていました。6月8日、静岡市内のスーパーを訪れると…。（高山 基彦 アナウンサー）「あ、ありますね。こちらの商品、なじみのある赤のパッ