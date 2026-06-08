【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆日本ハム・伊藤大海―ＤｅＮＡ・平良拳太郎（１８時・エスコンＦ）◆楽天・荘司康誠―巨人・則本昂大（１８時・楽天モバイル）◆西武・武内夏暉―広島・床田寛樹（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ジャクソン―中日・マラー（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・九里亜蓮―ヤクルト・松本健吾（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・大津亮介―阪神・才木浩