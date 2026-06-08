7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされる。それに先立って、15秒の特別予告編が公開された。【予告編動画】BTS、“瞬き厳禁”の特別映像公開BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽