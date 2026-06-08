８日の相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて２８銭円安・ドル高の１ドル＝１６０円２２〜２３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円５３銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円５２〜５６銭で大方の取引を終えた。