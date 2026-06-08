オランダなど3カ国の在日大使館関係者らとのフットサル大会に臨む超党派議連のメンバーら＝8日午後、東京都内サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕を前に、超党派の「サッカー外交推進議員連盟」は8日、日本代表が1次リーグF組で対戦するオランダ、チュニジア、スウェーデンの在日大使館関係者らとのフットサル大会を東京都内で開いた。議連メンバーは時折機敏なプレーを見せながら、3カ国との交流を図った。議