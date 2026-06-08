去年1年間の特殊詐欺などの被害額が過去最悪となる中、大手コンビニのファミリーマートはあす（9日）から警察庁と連携して、全国の店内にあるデジタルサイネージで特殊詐欺防止などの啓発動画を放映すると発表しました。この取り組みはファミリーマートの全国およそ1万1000店にあるデジタルサイネージで、▼警察庁が推奨する特殊詐欺の無料防犯アプリの周知や、▼警察官を装った「ニセ警察詐欺」の注意喚起に関する動画、それに▼