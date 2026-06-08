イランがイスラエルを複数の弾道ミサイルで攻撃しました。対するイスラエル軍もイラン国内を空爆するなど、攻撃の応酬が続いています。イラン革命防衛隊は7日、イスラエルに弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。イランによるイスラエル攻撃は4月の停戦合意以降初めてで、イスラエル軍が7日に親イラン武装組織ヒズボラを標的に、レバノンの首都ベイルート郊外を攻撃した報復だとしています。革命防衛隊は声明で、今回は警告