男の子に抱きしめられていた大型犬さん。しばらくすると…思った以上に微笑ましい光景が話題になっています。 まるで本当の兄弟のような、微笑ましく尊いその光景は記事執筆時点で27.8万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：寝ている男の子に抱きしめられた大型犬→しばらくして見に行ったら…予想外だった『寝顔』】 男の子に抱きしめられた大型犬→しばらくすると… X