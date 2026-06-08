スイカを前に食べ方を忘れてしまったわんこ。見ていた娘さんが優しく教えてあげると…！？思い出した瞬間の表情が話題を呼び、投稿には「悩んでるお顔がなんともキュート」「可愛すぎ」「キュンキュン♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：スイカの食べ方を忘れてしまった大型犬→困っていたら、娘が食べ方を教えてあげて…『思い出す瞬間』】 スイカの食べ方を忘れてしまった…！？ Ti