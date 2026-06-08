バルセロナ所属のFWラミン・ヤマルの交際相手として注目を集めるイネス・ガルシアさんが、自身に向けられている批判について言及した。ガルシアさんは、バルセロナの優勝祝賀ディナーでヤマルと一緒にいる姿が目撃されて以降、一躍注目の存在となった。以前から交際が噂されていた2人だが、この出来事によって関係が広く知られることとなり、SNS上ではさまざまな反応が寄せられている。特に一部では、インフルエンサーとして活動す