バルセロナ所属のFWラミン・ヤマルは、18歳にして世界屈指の若手選手として評価を高めている。すでにスペイン代表の主力としても活躍しており、インテル・マイアミ所属のFWリオネル・メッシやアル・ナスル所属のFWクリスティアーノ・ロナウド、レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペ、サントス所属のFWネイマールらと比較されることも少なくない。そんなヤマルについて、かつてマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した