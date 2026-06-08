現在ベルギー代表監督を務めるリュディ・ガルシアには、強烈に印象に残っているベルギー人選手がいる。ローマ時代に指導した元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランだ。ガルシアは2013年から3年間ローマを指揮したが、ナインゴランは2014年にカリアリからローマへやってきた。私生活ではお騒がせな面もあるヤンチャな選手だが、セントラルMFとして高い能力を備えていた。ナインゴランはローマ加入当初からタバコを吸っていたようだ