前回の2022W杯は決勝でアルゼンチン代表とフランス代表が激突し、3-3のまま120分間の戦いを終えてPK戦に突入。最後はアルゼンチンが優勝を果たし、リオネル・メッシが悲願のW杯トロフィーを掲げた。数多くの名勝負を見せてきたW杯決勝だが、その中でもTOP5に入る激戦だったと言えよう。『SORARE』のインタビューにて、あのゲームでハットトリックを決めたフランス代表FWキリアン・ムバッペも史上最高クラスのゲームだったと振り返