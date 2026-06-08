セベリーノは救援左腕としてキャリアを重ねた(C)Getty Images交流戦もまもなく終了。再びのリーグ戦再開を見据えて、補強が活発化しそうだ。前メッツ3Aのアンダーソン・セベリーノをめぐって『ジ・アスレチック』のウィル・サモン記者は自身のXで「左腕救援投手のアンソニー・セベリーノが日本でプレーするために、球団が放出を認めたとリーグ関係者筋が明らかにした」と伝えている。セベリーノに関してはすでに現地5月30日に