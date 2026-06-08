来月以降もジャムやチョコレートが値上げになります。食品メーカーのアヲハタはジャムの「まるごと果実」シリーズの13品目について10月1日出荷分からおよそ16%値上げします。「まるごと果実いちご」は税込み523円から83円引き上げで606円になります。値上げは2022年以降、4年ぶりです。原材料や包装資材などが高騰する中、中東情勢による影響も出始めていて、コストを吸収することが困難だと説明しています。また、カバヤ食品は来