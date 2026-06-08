「つけ麺専門店 三田製麺所」は、6月10日より夏限定商品『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』を期間限定で販売する。【画像多数】三田製麺所の新作「中華そば」2種類など新グランドメニュー『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』は昨夏に初登場して好評だった。冷たく透き通る特製スープは、しっかりと出汁の旨味を感じながら、さっぱりとした味わい。鬼おろし（粗削り大根）や夏野菜、柚子の爽やかな香りが重なり合い、清涼感たっぷりの一杯