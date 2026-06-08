元TOKIOの松岡昌宏が6月7日、自身がパーソナリティを務めるラジオ『松岡昌宏の彩り埼先端』（FM NACK5）で活動終了したばかりの「嵐」の話題に触れた。【写真】城島茂が伝えた「メッセージ」には、海原をバックに青空に羽ばたく5羽の鳥の写真がサウナで二宮和也に遭遇5月31日に東京ドームでラストライブをおこなった嵐だが、もちろん松岡は後輩たちの勇姿を現地で見届けたのだそう。活動休止期間があったにも関わらずブランク